Сколько потратила Япония на ликвидацию последствий аварии на АЭС "Фукусима-1"?

Правительство Японии потратило уже 12,1 трлн иен ($82,5 млрд) на ликвидацию последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", произошедшей в марте 2011 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила газета Asahi.

По подсчетам издания, больше половины этих средств ушло на выплаты компенсаций жителям префектуры Фукусима, в той или иной степени пострадавшим из-за аварии на станции. На работы по дезактивации территорий, подвергшихся радиоактивному заражению, было израсходовано почти 3 трлн иен ($20,4 млрд). Общие расходы на ликвидацию последствий аварии, согласно подсчетам, составят по крайней мере 21,5 трлн иен ($146,6 млрд), однако и эта сумма может впоследствии возрасти, пишет газета.

В марте 2011 года после землетрясения удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС "Фукусима-1". В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. По состоянию на май 2012 года из этих районов было эвакуировано почти 165 тыс. человек. После проведения дезактивации большинство из них вернулись в родные места. Однако и по сей день это не смогли или не захотели сделать около 50 тыс. человек, из которых свыше 34 тыс. живут вне пределов префектуры Фукусима.