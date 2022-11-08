Скончался один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»

В пятницу, 4 ноября, скончался один из первых знатоков интеллектуальной телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации клуба, мужчина скончался после тяжелой болезни.

Как сообщили в "Что? Где? Когда?", с годами Ершов не терял связь с игрой, приходил в клуб и общался с новыми поколениями знатоков. А в городе Обнинске Калужской области он тренировал команду.

Ершов впервые появился в "Что? Где? Когда?" 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 70-х годов. В 2001 году он участвовал в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.