Цена биткоина упала

В ходе торгов во вторник, 8 ноября, стоимость биткоина упала ниже 19,6 тысячи долларов за монету.

Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Биткоин дешевеет третью торговую сессию подряд, однако сейчас стоимость опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету впервые с 25 октября. С начала года биткоин подешевел в 2,3 раза. Рекорд стоимости (69 тысяч долларов) был достигнут в ноябре прошлого года.