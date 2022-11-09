США предсказали распад через десять лет

Аналитик Мартин Армстронг предсказал США распад через десять лет и предупредил, что страна может перестать существовать после 2032 года. Интервью опубликовано на сайте специалиста Armstrong Economics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт отметил, что причиной тому станут массовые социальные потрясения и финансовый крах. Ранее он правильно спрогнозировал многие важные события, в том числе кризис 2008 года.

Аналитик сделал прогноз, что выборы 2024 года в США могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы.

"Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается", - подчеркнул Армстронг.