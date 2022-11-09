Швеция пообещала стать климатически нейтральной к 2045 году

Швеция обещает стать климатически нейтральной страной - с наличием баланса между выбросами двуокиси углерода в атмосферу и поглощением ее - к 2045 году. Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), открывшейся в Шарм-эш-Шейхе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исследования однозначно говорят о том, что мы должны ускорить процесс сокращения выбросов. Швеция станет климатически нейтральной самое позднее к 2045 году, и я призываю моих коллег в этом зале [глав государств и правительств стран-участниц COP-27] поразить нас опережением в достижении этой цели", - сказал он.

Он подчеркнул важность того, чтобы остальной мир вслед за ЕС тоже начал "навешивать ценники" на выбросы углекислого газа, чтобы сократить их объемы. Еще одной необходимой мерой Кристерссон считает повышение темпов в самом процессе сокращения.

Политика в области климата начинается и заканчивается энергетической политикой, и эти две области невозможно отделить друг от друга, считает премьер.