Сколько в мире зараженных COVID-19?

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 632 940 489, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 601 690 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 780 182 и 1 072 724,

Индия - 44 660 293 и 530 509,

Франция - 37 191 901 и 158 469,

Бразилия - 34 855 492 и 688 395,

Германия - 35 884 834 и 154 785.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 847,6. В США на 1 млн жителей скончался 3 281 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 400, в Бразилии - 3 197, в Германии - 1 845.