Назван самый богатый человек Китая

Основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком Китая по версии издания Hurun (китайский аналог Forbes), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Его капитал оценивается в 455 миллиардов юаней (около 65 миллиардов долларов). Предприниматель за год увеличил свое состояние примерно на 65 миллиардов юаней. На втором месте назван основатель компании ByteDance Чжан Имин. Его капитал упал на 95 миллиардов юаней и составил 245 миллиардов юаней (35 миллиардов долларов).

Тройку замыкает основатель крупнейшего китайского производителя литий-ионных аккумуляторов компании Contemporary Amperex Technology (CATL) Цзэн Юйцюнь с состоянием в 230 миллиардов юаней (32,9 миллиарда долларов). В этом году список китайских долларовых миллиардеров сократился на 239 человек, до 946.

Общее состояние китайских богачей составило 3,5 триллиона долларов, что на 18 процентов меньше показателя за прошлый год. Большая часть миллиардеров, вошедших в рейтинг 2022 года, живет в Пекине, Шэньчжэне и Шанхае. В октябре самые богатые люди Китая потеряли девять миллиардов долларов в результате падения акций их компаний, которое последовало за переизбранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая на третий срок.