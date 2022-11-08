Цепная авария в России из-за снегопада

Сразу 12 машин столкнулись в Иркутске после сильного снегопада.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает пресс-служба городского главка ГИБДД.

Массовая авария произошла утром 8 ноября в микрорайоне Юбилейный. Машины столкнулись из-за того, что водители не соблюли безопасную дистанцию.

"В результате автоаварии повреждены 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ДПС", - говорится в сообщении.

Указано, что при столкновении никто из людей не пострадал и не погиб.