https://news.day.az/world/1509791.html Цепная авария в России из-за снегопада - ВИДЕО
Цепная авария в России из-за снегопада - ВИДЕО
Сразу 12 машин столкнулись в Иркутске после сильного снегопада.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает пресс-служба городского главка ГИБДД.
Массовая авария произошла утром 8 ноября в микрорайоне Юбилейный. Машины столкнулись из-за того, что водители не соблюли безопасную дистанцию.
"В результате автоаварии повреждены 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ДПС", - говорится в сообщении.
Указано, что при столкновении никто из людей не пострадал и не погиб.
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