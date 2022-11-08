Крыша жилого дома загорелась в России
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Сотрудники экстренных служб ликвидируют пожар, который возник на крыше жилого четырехэтажного дома в Томске, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел на улице Кулагина.

В настоящее время проходит эвакуация жильцов.