https://news.day.az/world/1509796.html Крыша жилого дома загорелась в России - ВИДЕО
Крыша жилого дома загорелась в России - ВИДЕО
Сотрудники экстренных служб ликвидируют пожар, который возник на крыше жилого четырехэтажного дома в Томске, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел на улице Кулагина.
В настоящее время проходит эвакуация жильцов.
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