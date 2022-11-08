Компании инвестируют €600 млн в солнечную энергетику Дании

Компании Commerz Real и Hydro Rein инвестируют €600 млн в строительство в Дании сети солнечных электростанций общей мощностью более 1 ГВт. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании GreenGo Energy, которая занимается разработкой проекта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сможем в полной мере использовать возможности всех участвующих сторон, опираясь на обширный опыт инвестиций в возобновляемые источники энергии и сильное промышленное присутствие на скандинавском энергетическом рынке", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора компании Карстена Нильсена. "Это поможет Дании ускорить энергетический переход и добиться значительных результатов до 2030 года", - добавил он.

Проект будет обеспечивать 4% потребностей королевства в электроэнергии, что эквивалентно более чем 300 тыс. домохозяйств.

Строительство первых двух электростанций мощностью 170 МВт на западном побережье Дании и мощностью 192 МВт на юге страны начнется уже в 2024 году. Они будут введены в эксплуатацию в 2026 году.