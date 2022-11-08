Британия не может реализовать программу по зеленому водороду

Планы Великобритании по увеличению производства зеленого (на основе воды) водорода не реализуются из-за недостаточного госфинансирования. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нынешнем году британское правительство выделило £240 млн ($271 млн), однако этих средств, по мнению экспертов, явно недостаточно для развития экологически чистой отрасли. Соединенное Королевство рискует проиграть другим странам в отрасли зеленого водорода.

Крупнейшая компания страны, занимающаяся производством чистого топлива, ITM Power отказалась от планов строительства второго завода по производству электролизеров, необходимых для создания зеленого водорода. По словам представителя компании Грэма Кули, данное решение "связано с недостатком средств". "Все наши европейские конкуренты получают гораздо большее финансирование, но в Великобритании нет стремления стимулировать местное производство", - утверждает он.

В последние годы некоторые страны стали рассматривать зеленый водород как важный инструмент достижения углеродной нейтральности к 2050 году, а также диверсификации энергоснабжения и отказа от российского газа.