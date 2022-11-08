Британский премьер отказался от заявленных планов пересмотра законов ЕС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от обещаний в течение первых 100 дней пересмотреть или отменить все акты Евросоюза в рамках свода законов страны после выхода из сообщества. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, премьер отказался от амбициозных планов после выявления еще 1,4 тыс. европейских законодательных актов. Теперь, как выяснилось, необходимо рассмотреть в общей сложности 3,8 тыс. документов.

Как утверждает министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шэппс, для выполнения подобного плана потребовались бы еще сотни сотрудников. Несмотря на то, что пересмотр законов, по его словам, "важен для ускорения реформирования законодательства", на это ушло бы слишком много времени. Эксперты также предупреждают, что дерегулирование может привести к дополнительным расходам.

Соединенное Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы.