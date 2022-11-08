Назван самый ценный металл года

Цены на литий с начала года утроились, в отличие от других промышленных металлов, которые просели из-за угрозы глобальной рецессии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

С 2019-го по 2022 год общее потребление лития, который издание называет самым ценным металлом года, взлетело в 2,1 раза, до 670 тысяч тонн карбоната - ни на один из других сырьевых товаров не зафиксировано такого скачка. В ближайшие годы может быть введено в эксплуатацию рудников суммарной мощностью до 600 тысяч тонн, что немногим меньше нынешнего уровня производства.