Королева-консорт Камилла показала новый личный вензель

Королева-консорт Камилла Паркер-Боулз представила свой новый вензель, который будет использоваться на ее личных бланках, открытках и подарках. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый вензель является личной собственностью королевы-консорта и состоит из переплетенных латинских букв "CR" под изображением короны. Вензель Камиллы выглядит более витиеватым, чем королевский, который используется на правительственных зданиях, государственных документах и новых почтовых марках. Сообщается, что над созданием вензеля работал профессор дизайна Юэн Клейтон, которому помогал художник и каллиграф Тим Ноад, ранее работавший над личным шифром Чарльза.

Личный вензель короля Карла III, также состоящий из переплетенных букв C и R, был представлен публике в конце сентября. Он пришел на смену монограмме "ER", которая использовалась на протяжении 70-летнего правления покойной королевы Елизаветы II.