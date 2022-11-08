Озеро Ган Ван в Китае высохло и показало свое необычное дно

В Китае во время сезона засухи почти исчезло живописное озеро. Жара обнажила невероятной красоты дно водоема Ган Ван. Перед глазами очевидцев предстал совершенно инопланетный пейзаж. Песчаные кратеры напоминают поверхность Энцелада, спутника Сатурна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ландшафт дна состоит также из оврагов и изогнутых скал. Ежегодно во время засухи озеро становится популярным местом для посещения. Загадочный Ган Ван привлекает сотни туристов и рыбаков.