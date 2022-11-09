https://news.day.az/world/1509869.html В Хьюстоне напали на сенатора-республиканца Теда Круза - ВИДЕО
В Хьюстоне напали на сенатора-республиканца Теда Круза - ВИДЕО
В Хьюстоне напали на сенатора-республиканца Теда Круза. Один из зрителей парада бросил в чиновника банку пива.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"33-летний мужчина бросил пивную банку в сенатора Теда Круза, когда тот проезжал на парадной платформе по Смит-стрит. Пивная банка ударила сенатора в область груди и шеи. Медицинской помощи сенатору не потребовалось".
Мужчина, кинувший банку, был задержан.
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