В Хьюстоне напали на сенатора-республиканца Теда Круза. Один из зрителей парада бросил в чиновника банку пива.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"33-летний мужчина бросил пивную банку в сенатора Теда Круза, когда тот проезжал на парадной платформе по Смит-стрит. Пивная банка ударила сенатора в область груди и шеи. Медицинской помощи сенатору не потребовалось".

Мужчина, кинувший банку, был задержан.