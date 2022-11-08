Турция хочет провести конференцию для потребителей и поставщиков газа в Европу

Турция в январе-феврале будущего года планирует организовать международную конференцию, куда будут приглашены потребители и поставщики газа в Европу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом во вторник сообщил глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез.

"Страны Юго-Восточной и Восточной Европы периодически поднимают тему газа в диалоге с Турцией. Мы планируем конференцию по этому вопросу, ставим целью формирование взаимовыгодного, прозрачного и безопасного газового рынка", - приводит слова министра телеканал Habertürk. Донмез добавил, что Турция до конца текущего года разработает дорожную карту проекта предложенного Россией газового хаба.

По его словам, Россия является важным поставщиком энергоносителей в Турцию. "Что касается Турции, то российский газ составляет не менее 40% объемов потребления голубого топлива в нашей стране. Вместе с тем мы не собираемся ограничиваться только одним источником. Мы также делаем ставку на Иран, Азербайджан, в будущем на Ирак, в вопросе сжиженного природного газа (СПГ - прим. ТАСС) приоритетными для нас являются ОАЭ, Катар и Оман. Сотрудничаем по СПГ с Алжиром, Нигерией. При необходимости закупаем сжиженный газ у США", - сказал турецкий министр.