Почти 60% британцев вынуждены сэкономить на рождественских подарках

Почти 60% британцев сократят расходы на рождественские подарки из-за экономического кризиса. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщила газета Times со ссылкой на аналитические исследования.

По данным опроса банка Barclays, почти 60% жителей Британии урежут траты на подарки, а 44% будут экономить на приготовлении праздничных блюд и напитков. 42% британцев также заявили, что будут меньше тратить на рождественских вечеринках, а более половины опрошенных заявили, что планируют дарить бывшие в употреблении или купленные на распродажах вещи.

По словам представителя британского консорциума предприятий розничной торговли Хелен Дикинсон, для многих британцев "нынешнее Рождество будет мрачным".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что за последний год в Британии с 20 до 40% удвоилось число людей, которые "с трудом сводят концы с концами".

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей первой речи в новой должности заявил, что страна столкнулась с серьезными вызовами в сфере экономики. Он подчеркнул, что это потребует непростых решений от кабмина.