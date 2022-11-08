Турция обвинила Швецию и Финляндию

Власти Швеции и Финляндии делают недостаточно для вступления в НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, как передает Day.Az об этом пишет газета Yeni Şafak. По его словам, обе страны предприняли определенные меры, но до сих пор не выполнили все условия Анкары.

"Обе страны предприняли определенные шаги, но на данном этапе сложно сказать, что они выполнили взятые на себя обязательства. Мы считаем, что встреча, которая состоится сегодня [8 ноября], имеет решающее значение для определения шагов, которые необходимо предпринять в будущем", - указал Чавушоглу.

Как указал глава МИД Турции, трехсторонние переговоры должны пройти в Стокгольме с участием уже нового руководства Швеции. Он также добавил, что по итогам встречи будет проведена повторная оценка ситуации вокруг реализации условий Анкары, выполнение которых необходимо двум государствам для получения одобрения их заявки в НАТО со стороны Турции.