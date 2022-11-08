Британия испытала лазерное оружие

В Британии прошли испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте британского правительства.

В ходе испытаний использовался прототип лазерного оружия для поражения целей на разных расстояниях. По данным британского правительства, испытания позволят узнать оптимальное расстояние для поражения целей.

Сообщается, что специалисты ранее уже испытывали мощности лазера с высокой точностью отслеживать цели и возможность поддерживать луч лазера на выбранной точке. При этом все характеристики DragonFire засекречены.

Испытания длились несколько лет. За этом время оружейный сектор и Минобороны страны потратили совместно около 100 миллионов фунтов стерлингов.

Британское правительство утверждает, что лазерное оружие значительно повлияет на ход военных операций в будущем. При этом все характеристики DragonFire засекречены.