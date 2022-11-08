Что известно о крушение вертолета Ми-2 в России?

Стали известны личности пилотов вертолета Ми-2, потерпевшего крушение недалеко от костромского аэропорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, за штурвалом находились Анатолий Красногорский и Дмитрий Вишниевский. Вместе с ними на борту были два фельдшера, а также пациент.

Его забрали из реанимации больницы Шарьи с острым коронарным синдромом и сахарным диабетом и должны были доставить в областной сердечно-сосудистый центр.

Уже известно, что в результате крушения вертолета пациент скончался. Пилоты и фельдшеры получили травмы.

Согласно последней информации, место падения вертолета установлено. Туда направлена поисково-спасательная группа.