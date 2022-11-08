https://news.day.az/world/1509962.html Что известно о крушение вертолета Ми-2 в России? - ВИДЕО
Что известно о крушение вертолета Ми-2 в России? - ВИДЕО
Стали известны личности пилотов вертолета Ми-2, потерпевшего крушение недалеко от костромского аэропорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, за штурвалом находились Анатолий Красногорский и Дмитрий Вишниевский. Вместе с ними на борту были два фельдшера, а также пациент.
Его забрали из реанимации больницы Шарьи с острым коронарным синдромом и сахарным диабетом и должны были доставить в областной сердечно-сосудистый центр.
Уже известно, что в результате крушения вертолета пациент скончался. Пилоты и фельдшеры получили травмы.
Согласно последней информации, место падения вертолета установлено. Туда направлена поисково-спасательная группа.
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