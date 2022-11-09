Мощное землетрясение в Непале

По меньшей шесть человек погибли в результате обрушения здания на западе Непала, вызванного землетрясением. Об этом сообщило в среду агентство ANI со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации правоохранительных органов, еще пятеро пострадали, сейчас они находятся в больнице. На месте инцидента работают спасательные службы.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 в западной части Непала.