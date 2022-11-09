"Климатическая справедливость": бедные страны предъявляют счёт

"Последовать примеру Европы" - Урсула фон дер Ляйен призвала государства Северного полушария ускорить финансовую поддержку Глобального Юга. Выступая на 27-й Конференции ООН по климату в Египте, председатель Еврокомиссии напомнила о пакете в 100 миллиардов долларов, которые развитые страны обязались ежегодно выделить для помощи регионам, наиболее уязвимым к последствиям глобального потепления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, это обещание, данное 13 лет назад в Копенгагене на COP15, до сих пор не выполнено. По подсчётам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году общая сумма, мобилизованная богатыми странами в виде государственных и частных средств, составила чуть более 83 миллиардов.

Тем не менее, по мнению некоторых специалистов, не все участники конференции осознают, что их вредные выбросы приводят к экстремальным погодным явлениям, таким, как катастрофические наводнения в Пакистане.

Вот уже 30 лет, как развивающиеся страны, сообщества, которые стоят на передовой климатических сражений, призывают заплатить за причинённый вред. Эти голоса звучали задолго до Парижского соглашения, сейчас проходит уже 27-я по счёту конференция, это шанс наконец-то поддержать страны, терпящие бедствие, устранить ущерб вместо того, чтобы откладывать решение проблемы в долгий ящик.

СЕВЕР ТОЖЕ ПОД УДАРОМ

По сообщению экспертов программы "Copernicus" (службы мониторинга климата), после рекордно жаркого лета октябрьские температуры в Европе были самыми теплыми за всю историю наблюдений.