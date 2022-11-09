https://news.day.az/world/1510006.html Сильный пожар в Турции, погибли дети - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар в Турции, погибли дети - ФОТО - ВИДЕО
Пожар произошел в ночь со вторника на среду в жилом здании в городе Бурса на западе Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak, передает Day.Az.
По ее данным, прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнем. После того как пожар был потушен, в здании были обнаружены тела девяти погибших, в том числе восьми детей в возрасте от 1 года до 11 лет. Все жертвы являются сирийцами по происхождению.
Согласно изданию, компетентные органы проводят расследование с целью выяснения причины возгорания.
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