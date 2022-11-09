Сильный пожар в Турции, погибли дети

Пожар произошел в ночь со вторника на среду в жилом здании в городе Бурса на западе Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak, передает Day.Az.

По ее данным, прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнем. После того как пожар был потушен, в здании были обнаружены тела девяти погибших, в том числе восьми детей в возрасте от 1 года до 11 лет. Все жертвы являются сирийцами по происхождению.

Согласно изданию, компетентные органы проводят расследование с целью выяснения причины возгорания.