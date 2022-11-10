Сторонник Имран Хана получил удар током

Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана PTI перекроет все пункты въезда и выезда в Исламабад уже с сегодняшнего вечера, - по словам высокопоставленного члена партии Парвеза Хаттака

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Между тем, пропаганда текущего режима в Пакистане разгоняет видео того, как сторонник PTI забрался на высоковольтный столб во время акции протеста против покушения на жизнь Имрана Хана и получил удар током на Мурри-роуд в Равалпинди, акцентируя внимание на том что на такой же высоко вольный столб ведёт своих сторонников Имран Хан.