https://news.day.az/world/1510017.html Сторонник Имран Хана получил удар током - ВИДЕО
Сторонник Имран Хана получил удар током - ВИДЕО
Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана PTI перекроет все пункты въезда и выезда в Исламабад уже с сегодняшнего вечера, - по словам высокопоставленного члена партии Парвеза Хаттака
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Между тем, пропаганда текущего режима в Пакистане разгоняет видео того, как сторонник PTI забрался на высоковольтный столб во время акции протеста против покушения на жизнь Имрана Хана и получил удар током на Мурри-роуд в Равалпинди, акцентируя внимание на том что на такой же высоко вольный столб ведёт своих сторонников Имран Хан.
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