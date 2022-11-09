Действующий спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбрана на новый срок как конгрессвумен. Об этом 9 ноября сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По предварительным данным, Пелоси, представляющая Демократическую партию, набрала 82,2% голосов в 11-м избирательном округе Калифорнии в ходе выборов в конгресс. Ее соперник от республиканцев Джон Деннис набрал 17,8% голосов.

Пелоси избирается в качестве члена палаты представителей с 1987 года. С 3 января 2019 года она является спикером.