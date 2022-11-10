Израиль запустил программу для беспилотных автобусов

Израиль запустил двухлетнюю программу, в рамках которой четыре компании будут эксплуатировать беспилотные общественные автобусы, чтобы уменьшить загруженность дорог, сообщили в Управлении по инновациям страны, передает Day.Az со ссылкой на "Красная Весна".

Власти вместе с Министерством транспорта и Ayalon Highways выбрали четыре группы, включая крупнейшего автобусного оператора Израиля компанию "Эгед", которые начнут использовать независимые автономные автобусы на дорогах общего пользования.

На первом этапе компании проведут испытания беспилотных автобусов в закрытых и операционных зонах, чтобы доказать технологическую, нормативную, безопасную и коммерческую осуществимость. На втором этапе они будут эксплуатировать автономную автобусную линию на дорогах общего пользования в диапазоне, который будет увеличиваться в течение двухлетнего периода.

В четыре группы участников входят компании из Израиля, США, Франции, Турции и Норвегии.

Правительство выделит половину инвестиций в размере 17 млн долларов на пилотный проект, который будет проводиться в два этапа для изучения возможности интеграции автономных транспортных средств в систему общественного транспорта Израиля.