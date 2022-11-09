Энтузиаст из Китая собрал первый в мире складной iPhone

Китайский инженер превратил свой iPhone в складной, сохранив при этом полную работоспособность устройства. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, свое изобретение энтузиаст назвал iPhone V. За основу он взял iPhone 13 Pro, который полностью был разобран. Чтобы понять, как работают уже существующие складные смартфоны, инженеру пришлось изучить строение Galaxy Z Flip и Moto Razr.

Затем он разделил всю "начинку" iPhone на две части, поместив память и чип в верхний отсек, а камеру и батарею - в нижний. Известно, что на создание такого складного смартфона ушло около года - часть деталей инженер печатал самостоятельно на 3D-принтере.

Несмотря на то, что многие производители смартфонов уже выпустили складные устройства, компания Apple пока не торопится занимать этот сегмент. Ранее в компании Samsung рассказали, что Apple выйдет на этот рынок не раньше 2024 года. При этом, как утверждают в Samsung, первым складным устройством компании из Купертино станет не смартфон iPhone, а планшет или ноутбук.