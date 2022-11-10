В России две машины рухнули в глубокую яму

В Благовещенске две машины рухнули в глубокую яму в самом центре города. Один из автомобилей от сильного удара перевернулся на крышу. Два человека пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все произошло рано утром. Причина аварии уже известна - это беспечность водителей. На улице ведутся дорожные работы, место огорожено по всем правилам, есть предупреждающие знаки. Рядом стоит уличный фонарь, участок дороги ярко освещен.

Первый из автомобилистов на полном ходу снес часть забора и упал в яму. Вскоре туда же улетела и вторая машина.