Саудовская Аравия профинансирует покупку вышек Vodafone

Саудовская Аравия решила выделить €14,8 млрд на приобретение доли в бизнесе британской компании Vodafone, одного из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Об этом сообщила в среду газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, консорциум, возглавляемый инвестиционными группами KKR и Global Infrastructure Partners, в который входит Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, обошел конкурентов из испанской Cellnex и готов приобрести сотовые вышки Vodafone.

Британская компания уже несколько месяцев ищет покупателя для своего башенного бизнеса. В настоящее время ей принадлежат 83 тыс. вышек в 10 европейских странах.

Сделка позволит Саудовской Аравии получить доступ к важнейшей коммуникационной инфраструктуре Европы. Ожидается, что о достижении соглашения будет объявлено в течение недели.

Как отмечают эксперты, в условиях роста процентных ставок участники сделок все чаще "формируют консорциумы с привлечением инвесторов из стран Персидского залива, способных предоставлять крупные суммы".