В Британии проведут забастовку

Профсоюз работников университетов и колледжей Великобритании объявил о проведении "крупнейшей в истории страны" забастовки сотрудников сферы высшего образования в поддержку требований об улучшении условий труда. Об этом сообщила в среду газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению профсоюза, более 70 тыс. представителей 150 вузов выйдут на манифестации 24, 25 и 30 ноября в том случае, если работодатели не предложат "быстрые и улучшенные решения" волнующих их проблем. Протестующие выступают за повышение заработной платы, пересмотр условий трудовых договоров и сохранение пенсионных выплат.

"Если руководство университетов не воспримет нас всерьез, эта акция будет только началом", - заявила глава профсоюза Джо Грейди.

Забастовка сотрудников вузов пройдет на фоне самой высокой за последние 40 лет инфляции в королевстве, которая затронула представителей различных секторов экономики от здравоохранения до транспорта. В сентябре она составила 10,1% в годовом исчислении.