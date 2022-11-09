Названы дата и место проведения саммита НАТО

Саммит НАТО состоится 11-12 июля 2023 года в литовском Вильнюсе, заявил в среду, 9 ноября, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года", - цитирует его агентство Reuters.

На встрече Североатлантическим альянсом будет рассмотрено увеличение расходов на оборону и продолжение поддержки Украины.

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", - уведомил Столтенберг.