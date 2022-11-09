Китай призвал помочь развивающимся странам в борьбе с изменениями климата

Китай призывает страны с развитой экономикой добросовестно выполнять обязательства по оказанию помощи развивающимся странам в борьбе с изменениями климата. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Развивающиеся страны являются основной жертвой изменения климата <...> Мы призываем страны с развитой экономикой добросовестно придерживаться взятой на себя исторической ответственности и выполнить взятые на себя обязательства в рамках борьбы с изменением климата. В частности, им следует выполнить обязательство по предоставлению $100 млрд [на выполнение необходимых мер по борьбе с изменениями климата] в год развивающимся странам <...> Им следует оказать развивающимся странам серьезную помощь в борьбе с изменениями климата", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

В сентябре глава МИД КНР Ван И, выступая на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал международное сообщество в ускоренном порядке принять все необходимые меры для достижения целей, заложенных в Парижском соглашении по климату, при соблюдении принципа общей, но дифференцированной ответственности. В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.