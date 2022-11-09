Финляндия подключится к зерновой сделке

Хельсинки подключатся к зерновой сделке, заявили в МИД Финляндии. Об этом сообщает EurActiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что финская сторона поможет поставить украинскую сельхозпродукцию в Сомали в рамках соглашения. Финляндия выделит 15,7 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи региону, из которых 7 миллионов евро направят на транспортировку украинского зерна.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Финский Красный Крест и Международный комитет Красного Креста (МККК) доставят оставшуюся часть гуманитарной помощи, чтобы обеспечить продовольственную безопасность примерно 3,5 миллионам беженцев в регионе.

"Наша гуманитарная помощь позволит дать людям кров, чистую воду и медицинские услуги. Их остро не хватает как в поселениях региона, так и в лагерях беженцев", - заявил министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.