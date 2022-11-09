В Армении оцепляют здание парламента

Аппарат Национального Собрания Армении решил принять дополнительные меры безопасности, чтобы максимально затруднить вторжение на территорию парламента страны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Два дня назад снова заваривали ворота НС, а вчера мы заметили, что вдоль всей ограды проводят колючую проволоку.

Мы узнали также, что вдоль всей стены проходят электрические провода, посему не исключено, что, как в концлагерях, к колючей проволоке может быть подключен ток, чтобы те, кто попытается перепрыгнуть через забор, не только поранили себе руки и ноги, но и получили удар током и погибли под стенами НС.

Один из работавших на месте рабочих сообщил нам, что это не колючая проволока, а ″сетка для забора″. Наверное, он пытался смягчить впечатление от колючей проволоки. В аппарате парламента подтвердили, что проводят колючую проволоку ″из соображений безопасности″. От кого и какую опасность ждут, они не уточнили", - сообщают СМИ.