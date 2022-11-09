Литва об испытаниях изолированной работы электросетей стран Балтии
Проведение испытаний по изолированной работе электросетей стран Балтии состоятся весной 2023 года, после чего будет объявлено, когда они смогут отключиться от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Об этом в среду заявил журналистам министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Весной все электроэнергетические системы наших стран будут участвовать в испытаниях по независимой [от БРЭЛЛ] работе, после чего планируем объявить точную дату отключения от кольца БРЭЛЛ", - сказал он.
Тем самым Вильнюс стремится ускорить реализацию проекта по синхронизации электросетей стран Балтии с Европой через Польшу, завершение которого первоначально планировалось на 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной политической ситуации в регионе есть возможности ускорить процесс и завершить синхронизацию к февралю 2024 года. "Латвия и Эстония пока с этим не согласны, они ссылаются на технические аспекты, но убедительных аргументов мы не слышим. Еврокомиссия, Польша нас поддерживают", - сказал Крейвис.
До недавнего времени линии электропередачи Литвы, как и других стран Балтии, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках БРЭЛЛ. Одновременно с синхронизацией с Евросоюзом должно произойти отключение от единой системы.
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