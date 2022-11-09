Сколько за сутки потеряли трейдеры из-за обвала криптовалютного рынка?

Сумма ликвидаций маржинальных позиций на крипторынке за сутки превысила $717 млн, по данным CoinGlass. Всего за 24 часа были принудительно закрыты позиции 329 тыс. трейдеров. Наибольшая разовая ликвидация произошла на Binance в паре с биткоином и достигла $6,7 млн, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



71% позиций, ликвидированных за сутки, длинные. Это означает, что трейдеры открывали их в ожидании дальнейшего роста рынка. Когда котировки идут в противоположную сторону криптобиржи принудительно закрывают позиции, чтобы не потерять свои средства.



Наибольшее количество ликвидаций пришлось на пары с биткоином - $233,8 млн. На второй строчке Ethereum с суммой убытков трейдеров в $176 млн. На третьем месте альткоин Solana, в парах с которым были принудительно закрыты позиции на $43 млн.



8 ноября курс биткоина обновил минимум за два года на отметке в $17,58 тыс., по данным CoinGecko. На крупных криптовалютных биржах стоимость BTC на спотовых торгах опускалась до 17,16 тыс. USDT, стоимость фьючерсов - до 16,8 тыс. USDT.



