https://news.day.az/world/1510116.html Житель Калифорнии выиграл рекордный джекпот - ВИДЕО
Житель Калифорнии выиграл рекордный джекпот - ВИДЕО
Житель Южной Калифорнии стал миллиардером после того, как выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
2 млрд 40 млн, такую сумму, до уплаты налогов должен получить купивший счастливый билет на автозаправке в Альтадене к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Ее владелец также получит максимальный бонус в размере 1 миллиона долларов.
Имя победителя пока неизвестно, но по правилам штата Калифорния, оно должно быть обнародовано.
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