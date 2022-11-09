Картину Джакомо Ди Кирико похитили из музея в Италии

Картина итальянского художника Джакомо Ди Кирико (1844-1883) похищена из Национального музея города Матера (центр одноименной провинции в регионе Базиликата на юге Италии). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Министерством культуры Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По утверждению руководства музея, изображающая зимнюю бытовую сцену картина "Эффект снега", написанная в 1870-х годах, пропала "несколько дней назад" из Палаццо Ланфранки, дворца XVII века, в котором располагается одна из музейных экспозиций.

Сообщается, что министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, назначенный 22 октября текущего года, был поставлен в известность о произошедшем "в первые часы после вступления в должность" и незамедлительно проинформировал главу отдела по охране культурного наследия командования карабинеров. К расследованию происшествия подключились представители силовых структур Матеры и города Бари в соседнем регионе Апулия.

Джакомо Ди Кирико - представитель неаполитанской школы итальянской живописи XIX века. Его работы хранятся во многих музеях Италии и Европы.