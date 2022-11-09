В Венгрии намерены добиться ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии обсудит ратификацию вступления Швеции и Финляндии в НАТО на осенней сессии после принятия ряда законопроектов, связанных с Евросоюзом. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Его слова приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Финляндия и Швеция - наши союзники, и они могут рассчитывать на нас. Наша цель состоит в том, чтобы парламент ратифицировал их заявку до конца этого года <...> мы всегда говорили, что поддерживаем ратификацию", - сказал Гуйяш.

Ранее стало известно, что парламент Швеции 16 ноября соберется на голосование за изменения в конституцию страны, которые позволят усилить антитеррористические законы, что является ключевым требованием Турции для одобрения заявки Стокгольма на членство в НАТО.

До этого премьер-министр Швеции Улоф Кристерссон после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Швеция полностью выполнит соглашение с Турцией по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс. Также он пообещал, что страна в дальнейшем будет исполнять свои обязательства в качестве союзника по альянсу.