Генсек ООН о запуске базы мировых источников парниковых газов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о начале работы реестра парниковых газов в мире, который составила независимая группа специалистов Climate TRACE. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Гутерриша, который выступил в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инициатива Climate TRACE была запущена в преддверии конференции COP-26, которая проходила в 2021 году. Специалисты группы отслеживают выбросы парниковых газов и публикует данные. Представляет организацию бывший вице-президент США Альберт Гор.

"Climate TRACE откроет эру радикальной прозрачности в отслеживании выбросов, предоставляя независимые данные о них, основные главным образом непосредственно по наблюдению за деятельностью источников выброса", - отметил генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что его больше всего поразил масштаб выбросов от добычи нефти и газа, в особенности то, о чем раньше не сообщалось. "Проблема еще серьезнее, чем нас убеждали, и это означает, что мы должны приложить еще больше усилий, чтобы отказаться от всех видов ископаемого топлива. Сегодня коалиция Climate TRACE публикует подробный перечень глобальных выбросов. Этот набор данных - важнейший ресурс", - добавил глава всемирной организации.

По его словам, реестр поможет бизнесменам, которые заботятся об экологии, властям отдельных стран и инвесторам.

На сайте организации можно ознакомиться с интерактивной картой мира, где указаны источники выбросов парниковых газов, а также загрузить необходимую информацию для личного пользования. В реестр включены более 72 тыс. объектов по всему миру, в том числе сталелитейные заводы, предприятия по добыче и переработке нефти и газа, электростанции, дороги и нефтегазовые месторождения.