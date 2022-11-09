Польша намерена увеличить расходы на оборону

Власти Польши могут довести расходы на оборону до 4% ВВП. Об этом заявил в среду премьер-министр Матеуш Моравецкий во время выступления на полигоне в местности Нова-Демба, где проходят военные учения стран Вишеградской группы, США и Великобритании PUMA-22, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На модернизацию польской армии в будущем году мы выделим более 100 млрд злотых ($21,2 млрд), возможно, даже 130 млрд злотых ($27,6 млрд). Это 3%, до 4% трат на вооружение по отношению к ВВП. Это очень много. Это огромное усилие", - сказал он.

По словам Моравецкого, альтернатива такой политике - события в Украине. "Мы действуем превентивно. Мы не только укрепляем польскую армию, но и сдерживаем противника. Лучшая стратегия - сдерживание врага за счет силы собственной армии и сотрудничества с другими", - добавил он

По данным Международного валютного фонда, в 2021 году ВВП Польши составлял около $660 млрд. В бюджете на 2023 год правительство Польши выделило на оборону около 98 млрд злотых ($20,8 млрд). Еще от 30 до 40 млрд злотых ($6,3 - 8,5 млрд) планируется разместить во внебюджетном фонде, предназначенном на финансирование закупок вооружения за рубежом.

PUMA-22 - это крупнейшие маневры стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия), с участием военнослужащих США и Великобритании. Всего в учениях принимают участие 1 700 военнослужащих, прежде всего, танковых и механизированных войск, а также около 300 единиц техники.

Одним из главных элементов маневров стала переправа через реку с тяжелым вооружением. Согласно сценарию учений, после постройки понтонного моста, военнослужащие отбивают атаку противника и переправляют технику. По словам организаторов, отработка таких действий представляется крайне важной, учитывая ситуацию вокруг Украины.