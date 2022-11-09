ООН выступает против "зеленого пиара"

Катастрофические наводнения в Пакистане, от которых пострадали 33 миллиона человек прошлым летом, по площади равны трем европейским странам, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Премьер-министр Пакистана заявил делегатам конференции COP27, что настало время для Дорожной карты по изменению климата, направленной на кардинальные изменения в политике, необходимые, по его словам, "в мире, который сгорает быстрее, чем появляются возможности для его восстановления".

Теперь мировые лидеры передают саммит в руки переговорщиков, чтобы те попытались воплотить озвученные призывы и требования в реальную политику. Но в то же время предпринимаются усилия по обеспечению того, чтобы обязательства, взятые за рамками конференции, не оставались пустым звуком.

Так называемый климатический "зеленый пиар" был осужден генсеком ООН. Речь идет о практике, когда некоторые компании обещают чистые нулевые выбросы, но на деле ничего менять не собираются.

Тем временем президенты Колумбии, Венесуэлы и Суринама поддерживают конкретный проект - защиту дождевых лесов Амазонии.

На 27-й Конференции ООН по климату они призвали другие страны объединиться и остановить вырубку тропических "легких планеты".