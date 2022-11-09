Слежка за оппозицией и СМИ в пяти странах Евросоюза

Греция, Испания, Венгрия, Кипр и Польша находятся под пристальным вниманием специального комитета Европарламента после того, как в них было разоблачено использование шпионских программ. С их помощью велась прослушка политических оппонентов, журналистов и бизнесменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, во вторник черновик доклада обвиняет эти страны ЕС в использовании мафиозной практики "омерта". Так в Южной Италии называлась круговая порука для сокрытия улик и срыва расследований.

Докладчик Софи ин'т Велд утверждает, что национальные правительства не предоставляли достоверных сведений об известных им случаях электронной слежки. Еврокомиссию этот либеральный депутат из Нидерландов подвергла критике за "слишком слабое" и "поверхностное" соблюдение законодательства ЕС, а Евросовет - за защиту государств-членов от проверок.

"В демократии скрытое наблюдение за людьми должно быть исключением, и для него должны быть правила, - сказала либеральный депутат из Нидерландов ин'т Велд. - Не должно быть возможности злоупотреблять слежкой в политических и партийных целях, для удержания власти, манипулирования выборами или сокрытия коррупции. Разозлили меня эти страны-члены? Да".

Грецию сотрясает эскалация скандала с прослушкой после того, как стало известно о перехвате телефонных разговоров десятков видных политических и общественных деятелей с помощью шпионской программы PREDATOR (то есть Хищник). Греческий премьер-министр отрицает, что знал об этом. Но журналист-расследователь Танасис Кукакис, чей мобильный телефон был взломан и за которым следили спецслужбы, добивается, чтобы виновных вывели на чистую воду.

"Мы глубоко верим, что рано или поздно греческое правосудие сможет задокументировать такие сделки, - сказал греческий журналист. - Нужно сделать это официально и предъявить обвинения тем лицам, которые считали, что вторжение в личную и профессиональную жизнь людей - это просто игра".

Специальный парламентский комитет под названием PEGA расследует также применение шпионской программы Pegasus (или Пегас). Разработанная израильской компанией кибероружия она может быть скрытно установлена ​​на мобильные телефоны и другие электронные устройства. Предполагается, что ею пользовались так называемые наёмники по заказам сверху. Так велась слежка за лидерами движения за независимость Каталонии, испанскими политиками и критиками венгерского правительства.

Окончательный доклад парламентского комитета PEGA будет представлен после внесения в него поправок всеми политическими фракциями.