Названы главные вопросы, влияющие на голосование в промежуточных выборах в США

По данным национального экзитпола, рост цен и право на аборт были двумя главными вопросами, которые волновали избирателей в промежуточных выборах, прошедших 8 ноября, сообщает в среду корреспондент Trend, передает Day.Az.

Почти треть опрошенных заявили, что инфляция была самым важным фактором при принятии решения о том, за кого голосовать.

Почти 27 процентов опрошенных сказали, право на аборт было для них решающим фактором, после того как Верховный суд отменил решение, которое обеспечивало общенациональную защиту права на аборт.

Остальные три вопроса - иммиграция, преступность и политика в отношении оружия - набрали около 10 процентов каждая.

Тем не менее, избиратели резко разделились по партийному признаку: инфляция была самой большой проблемой для республиканцев, а для демократов главным вопросом было право на аборт.