В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на въезде в город, перед Центром Службы "ASAN". В результате столкновения двух автомобилей "Opel", "Mercedes" и "Chevrolet - Niva" пострадали четыре человека, которые были помещены в больницу.