https://news.day.az/world/1510165.html Цепная авария в Товузе , есть пострадавшие
Цепная авария в Товузе , есть пострадавшие
В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на въезде в город, перед Центром Службы "ASAN". В результате столкновения двух автомобилей "Opel", "Mercedes" и "Chevrolet - Niva" пострадали четыре человека, которые были помещены в больницу.
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