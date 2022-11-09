https://news.day.az/world/1510167.html НАСА перенесло запуск лунной сверхтяжелой ракеты
НАСА перенесло запуск лунной сверхтяжелой ракеты
Первый пуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая должна доставить космический корабль Orion на окололунную орбиту, перенесен с 14 на 16 ноября.
Об этом сообщает НАСА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно данным американского космического агентства, перенос старта вызван надвигающимся на Флориду тропическим штормом. В сообщении НАСА отмечается, что это создаст безопасные условия для возвращения сотрудников к работе, а также проверок после прекращения шторма.
Отмечается, что конструкция ракеты SLS способна выдерживать скорость ветра до 137 километров в час на высоте 18 метров.
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