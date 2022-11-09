НАСА перенесло запуск лунной сверхтяжелой ракеты

Первый пуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая должна доставить космический корабль Orion на окололунную орбиту, перенесен с 14 на 16 ноября.

Об этом сообщает НАСА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным американского космического агентства, перенос старта вызван надвигающимся на Флориду тропическим штормом. В сообщении НАСА отмечается, что это создаст безопасные условия для возвращения сотрудников к работе, а также проверок после прекращения шторма.

Отмечается, что конструкция ракеты SLS способна выдерживать скорость ветра до 137 километров в час на высоте 18 метров.