В Израиле потерпел крушение беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Армии обороны Израиля, потерпел в среду крушение на юге страны.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"БПЛА Армии обороны Израиля разбился только что на юге страны. Военнослужащие срочно отправлены на место инцидента для эвакуации аппарата", - говорится в сообщении.

"Пострадавших нет. Инцидент будет расследован", - указали также в пресс-службе.

Модель потерпевшего крушение беспилотника не уточняется. При этом в пресс-службе заявили, что до завершения расследования обстоятельств инцидента все аппараты этого типа временно не будут подниматься в воздух.