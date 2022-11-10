Британия поставит Украине тысячу зенитных управляемых ракет

Власти Великобритании поставят Украине дополнительно 1 тыс. зенитных управляемых ракет.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минобороны Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ракеты сыграют важную роль в обеспечении воздушной обороны Украины и ее критической инфраструктуры <...>", - сказано в нем.

Отмечается, что Великобритания передаст киевским властям пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать цели в воздухе, в том числе беспилотники и крылатые ракеты. Британские власти объявили о выделении нового пакета помощи Украине на фоне визита в Лондон генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Великобритания направила в Украину около 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, высокоточные ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня M270, десятки тысяч артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

В середине октября также стало известно, что правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Кроме того, Лондон обещал каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских солдат на рассчитанных на три недели курсах подготовки.