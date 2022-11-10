Республиканцы разочарованы масштабами «красной волны» в выборах

Проводимые в последние недели опросы до промежуточных выборов в США вероятно, завышают поддержку республиканцев, и поэтому это не объясняет результаты.

Как передает Day.Az, об этом в среду заявил доцент Сэнфордской школы государственной политики Ашер Хильдебранд, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, посвященного промежуточным выборам, состоявшихся 8 ноября

Он прокомментировал причины, по которым республиканцы получили более низкие, чем ожидалось, результаты.

"В последние дни мы наблюдали систематическое предвзятое отношение к демократам. Помимо этого мы также видели, что республиканцы прилагали множество усилий, чтобы провести такого рода опросы, которые теперь используются многими обозревателями и влияют на повествование в СМИ. И эти усилия, похоже, дали свой результат, так как в средствах массовой информации начали появляться новости о том, что республиканцы идут к победе, будет наблюдаться "красная волна" или даже "красное цунами"", - сказал он.

Но этот нарратив был оторван от реальности во многих штатах, где было много избирателей-демократов, добавил Хильдебранд.

"Возможно, они не были поклонниками Джо Байдена, но они были готовы голосовать за демократов, потому что считали, что это лучше, чем альтернативы", - пояснил он.